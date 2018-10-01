В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Тридцать летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", газета Вооруженных сил России.

Из инфографики также следует, что истребители из состава дежурных сил ПВО совершили 13 вылетов для недопущения нарушения государственной границы РФ.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.