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01.10.2018
РИА Новости

На учениях в Забайкалье применили новую тактику обороны

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Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Новая тактика с созданием совместных огнеметно-гранатометных групп и их применением на узких участках фронта, разработанная в Восточном военном округе, впервые применена на учениях мотострелков в Забайкалье, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Уточняется, что в тактических учениях с мотострелковым соединением принимали участие около одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

"В Забайкалье на учениях применена новая тактика с созданием огнеметно-гранатометных групп и их применения на узких участках фронта. В ходе ведения маневренной обороны впервые для противодействия штурмовым отрядам были созданы сводные подразделения из гранатомётчиков и огнемётчиков, способные создать высокую плотность прицельного огня на близких дистанциях с атакующей "вражеской" бронетехникой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у каждого военнослужащего имелся повышенный боекомплект, что позволило гарантированно уничтожить условную живую силу и бронетехнику атакующей стороны.

"За пять минут учебного боя было израсходовано более 300 гранат и выстрелов к гранатометам РПГ-7 и реактивным пехотным огнеметам РПО-А "Шмель", превратив макеты бронетехники в "решето", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что новая тактика разработана на основании анализа опыта современных военных конфликтов и призвана увеличить возможности мотострелковых соединений.

28.09.2018
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