С-300 в Сирии: будет ли новая война

Стоит ли странам Запада опасаться поставок российских С-300 в Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома изучит ситуацию вокруг запланированных поставок российской зенитной ракетной системы С-300 в Сирию и на основе этого примет необходимые решения. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разбирался, как отразится появление ЗРС С-300ПМ "Фаворит" в Сирии на общей обстановке в регионе.

Администрация Белого дома изучит ситуацию вокруг запланированных поставок российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию и на основе этого примет необходимые решения, заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, американский лидер отметил, что ранее он "не слышал ничего об этом". Также он добавил, что в случае надобности он обсудит этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в администрации США высказались резко негативно о запланированных поставках ЗРК С-300 в Сирию. Cвои опасения в связи с этим высказали также в Израиле.

В целом, негативная реакция Вашингтона и Израиля все-таки несколько удивительна. Подобного не было, даже когда в Сирии были развернуты два зенитных ракетных дивизиона С-400 и С-300В-4 (позже заменен на зенитно-ракетный дивизион - зрдн - С-400).

Иными словами, передислокация в САР более современных зенитных ракетных систем в те времена не вызвала столь нервного отклика.

Тут надо разобраться, что первично, а что вторично. Ведь подобное решение России вызвано исключительно действиями ВВС Израиля, приведших к гибели нашего самолета-разведчика Ил-20. Кто бы и что ни говорил о возможных версиях поражения самолета "дружественным" огнем сирийских зенитных ракетных войск, главное в этом событии в другом - не было бы авиационного удара со стороны Израиля в непосредственной близости от российской авиабазы "Хмеймим", не было бы и уничтожения Ил-20. Все остальное - детали.

Поэтому в Москве и было принято решение об усилении зенитного ракетного прикрытия авиабазы "Хмеймим" и прилегающих к ней районов. Эти действия российских военных продиктованы исключительно заботой о сохранении жизней наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Сирии по борьбе с международным терроризмом.

Теперь о том, что реально может быть развернуто в Сирии. Речь в этом случае может идти о передислокации одной группы зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ (командный пункт дивизиона и два зенитных ракетных дивизиона, плюс два боекомплекта зенитных управляемых ракет, плюс необходимые средства локации). В самом крайнем случае - максимум двух групп зрдн.

В подобном случае нельзя говорить, что две группы зенитных ракетных дивизионов, решающих сугубо оборонительные задачи, приведут к общей эскалации напряженности в регионе. Не может передислокация всего лишь одного полка радикально изменить или перевернуть ситуацию на Ближнем Востоке.

К усилению зенитного ракетного прикрытия важных объектов российской группировки в Сирии это привести может, к предотвращению случаев, подобных с самолетом-разведчиком - тоже, но вот к усилению напряженности - никак не приведет.

Как поведут себя другие участники

Не приходится сомневаться, что Израиль продолжит нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам вооруженных формирований Ирана, дислоцированных на территории Сирии. Нельзя исключать, что у Тель-Авива появится искус опробовать на прочность зенитную ракетную оборону, созданную с участием С-300ПМ.

Однако в этом случае, тем более, если бомбо-штурмовые и ракетно-авиационные удары будут наноситься в зоне российских интересов, вполне возможен и адекватный ответ. В равной степени это касается и вариантов, связанных с возможным участием США в ударах по Сирии. В Пентагоне - порой складывается впечатление - испытывают нестерпимое желания вновь поучаствовать в бомбардировках суверенного государства.

Однако если будут самым непосредственным образом задеты российские интересы, если жизни наших военнослужащих будет угрожать опасность, то тут дело только стрельбой зенитных ракетных систем с нашей стороны явно не ограничится.

Есть все основания предполагать, что в этом случае в полной мере будут задействованы все имеющиеся возможности по ведению разведки и радиоэлектронной борьбы и, самое главное, - собственно ударные возможности российской группировки в Сирии.

В случае такого развития обстановки со стороны неустанных борцов возможны заявления следующего порядка - "но ведь подобные действия России могут привести к началу Третьей мировой войны".

Вместе с тем, когда США наносят ракетные удары по Сирии, они, видимо, не боятся начала войны. Не боится ее и Израиль, который бросает бомбы с лазерным наведением в непосредственной близости от мест дислокации российских войск.

Москва отнюдь не заинтересована в эскалации напряженности в регионе. После соглашения России и Турции по Идлибу, наоборот, наметились пути по стабилизации ситуации в САР и интенсификации переговорного процесса. Не приходится сомневаться, что и Израиль в свою очередь рассматривает присутствие российских войск в Сирии как фактор, способствующий усилению стабильности в этой стране.

А наличие одной-двух групп зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ на территории САР (тем более, в зоне российских интересов) может послужить только одному - нормализации обстановки в этой республике.

А желающим проверить эффективность огня "Фаворита" следует принять во внимание несколько обстоятельств.

Самое главное из них - переучить с такой скоростью сирийские расчеты на С-300ПМ и довести их до необходимого уровня боевого мастерства вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, на рабочих местах командных пунктов систем и зрдн "Фаворитов" находятся российские специалисты и будут там присутствовать еще длительное время.

То есть все возможные выпады против этой системы будут сопряжены с непосредственной угрозой жизни российских бойцов и командиров. Иными словами, адекватный ответ всеми возможными огневыми средствами со стороны Москвы в случае каких-либо поползновений на места дислокации С-300ПМ просто гарантирован.

Наконец, что касается иранского присутствия на территории Сирии. Ни для кого не секрет, что Москва понемногу "выжимает" Иран с территории этой республики. И окончательное решение этой проблемы - вопрос только времени. Израильскими бомбами его никак не ускорить.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.