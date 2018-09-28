National Interest: Ядерная программа Пентагона рассчитана до 2070-х годов

ВВС США делают вполне определенные шаги в создании межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения, пишет журнал National Interest.

По мнению автора, эти шаги отвечают требованиям более агрессивной ядерной стратегии, одобренной администрацией нынешнего американского президента.

Уже сегодня достигнут значительный прогресс в разработке нового арсенала. Предполагается, что МБР следующего поколения будут находиться на боевом дежурстве до 2070 годов, говорится в материале.

Журнал напоминает, что последняя обновленная версия стратегии под названием "Пересмотр ядерной позиции" (опубликована в начале этого года) предписывает увеличить роль ЯО в мероприятиях по более широкому сдерживанию вероятного противника.

Как заявили в Командовании глобальных ударов ВВС США, "Мы берем "Пересмотр" от 2010 года и ставим его с ног на голову", то есть "начинаем увеличивать ядерный арсенал". Такая необходимость назрела, и поставленную задачу надо выполнить вовремя, добавили в командовании.

Всего должно быть построено несколько сотен межконтинентальных ракет (точное количество не называется), а первые испытания новых МБР планируется начать уже в начале 2020 годов. Ракеты будут строить компании Northrop Grumman и Boeing.

В целом, считает издание, Пентагону необходимо развернуть не меньше 400 МБР, чтобы обновить свой ядерный потенциал, создававшийся в 1970-х годах. В частности будут заменены ракеты Minuteman III, поставленные на боевое дежурство в годы холодной войны.