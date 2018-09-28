Системы С-300 в Сирии обеспечат надежное прикрытие промышленных и военных объектов и защитят мирное население - замглавы Общественного совета Минобороны

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Поставка российских комплексов ПВО С-300 позволит прикрыть промышленные и военные объекты в Сирии, заявил в четверг "Интерфаксу" зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Решение политического и военного руководства нашей страны по поставкам комплексов С-300 и средств РЭБ в Сирию позволит обеспечить надежное прикрытие промышленных и военных объектов, а также защитить мирное население от авантюрных действий государств коалиции, возглавляемой США", - сказал А.Каньшин.

"Наши комплексы должны предотвратить ракетные удары, в том числе, сил флота со Средиземноморского и Юго-Восточного направления, пресечь несогласованные действия ВВС Израиля и других соседних государств, а также обеспечить надежную защиту от возможных действий террористических группировок", - отметил он в ходе совместного заседания Общественного совета при Минобороны, Военно-научного комитета Вооруженных сил РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

А. Каньшин заявил, что усиление группировки средств ПВО и РЭБ позволит сделать дополнительные практические выводы по их дальнейшему техническому совершенствованию и улучшению программ подготовки командных кадров и специалистов.