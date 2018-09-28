Военный бюджет Франции уверенно идет к 2% ВВП

Франция планирует увеличить военные расходы на 2019 год на 1,7 млрд евро, сообщает defensenews.com 26 сентября. Это на 5% больше, чем в этом году, и достигнут 35,9 млрд евро (42,2 млрд долл США).

Доля военных расходов в ВВП страны достигнет 1,82%, что является частью французского плана в 2%, который будет достигнут к 2025 году. 850 млн евро предназначены для финансирования развертывания войск за рубежами Франции, что на 200 млн больше, чем в этом году. Ожидается, что эта статья расходов военного бюджета достигнет в 2020 году 1,1 млрд евро. Ранее Министерство вооруженных сил делило часть этих расходов с другими ведомствами, но теперь оно должно финансировать свои иностранные операции самостоятельно.

Среди покупок оружия в 2019 году значатся приобретение атомной подводной лодки класса Barracuda, трех судов-танкеров для ВМС и двух самолетов электронной разведки для ВВС. Танкеры будут приобретаться совместно с Италией.

Другими статьями являются модернизация 10 истребителей Mirage 2000D, покупка 125 пусковых установок ПТРК MMP, 60 ракет воздушного боя большой дальности Meteor, шести патрульных катеров для развертывания за рубежом.

Около 758 млн евро будут выделены на ведение НИОКР, ставится задача довести эту сумму до 1 млрд долл ежегодно. Около 4,2 млрд евро будут потрачены на эксплуатацию военной техники, в основном самолетов. В следующем году будет получена партия из шести БЛА типа Reaper американского производства.