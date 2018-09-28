В Минобороны рассказали о военных учениях с участием семи стран СНГ

Семь стран – участниц СНГ в четверг, 27 сентября, проводят военные учения под управлением Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что авиация отрабатывает задачи по совершенствованию взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО. В частности, прорабатываются действия в случае нарушения воздушными судами госграниц и угона самолетов, а также проходят тренировки по оказанию помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

В сентябре в России прошла активная фаза маневров "Восток-2018". Учения стали самыми крупными в истории российской армии с 1981 года: в них были задействованы около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 военных кораблей и судов обеспечения.

В рамках основного этапа тренировок российские войска в числе прочего отработали действия по разгрому условного противника совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими.