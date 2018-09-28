Индия купит российские системы ПВО С-400 в начале октября

Подписание контракта на поставку в Индию российских зенитных комплексов С-400 "Триумф" состоится в начале октября во время встречи на высшем уровне в Дели.

- Мы рассчитываем на подписание в ходе саммита в Дели, поскольку проект контракта в целом согласован, - рассказал "Интерфаксу" военно-дипломатический источник.

Индия приняла окончательное решение заключить с Россией контракт на поставку пяти современных зенитных систем С-400, пишет Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны. Сумма сделки составит 5,5 миллиарда долларов. Ранее заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому соторудничествук РФ Владимир Дрожжов говорил, что речь идет о поставке пяти полковых комплектов "Триумфов".

США угрожают санкциями любому покупателю российского оружия, однако к Индии ограничительные меры применены не будут. "Мы прикладываем усилия не для того, чтобы наказать великого стратегического партнера, такого как Индия", - сказал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео во время недавнего визита в Дели.

С-400 "Триумф" - российская система ПВО средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей дальность действия системы увеличивается до 600 км. В Китае "Триумф" признали лучшим зенитным комплексом в мире, КНР стала первым иностранным покупателем С-400. Контракт на поставку систем заключила и Турция.

Антон Валагин