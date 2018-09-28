Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона, которым Украине выделяется до $250 млн на оборону

Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление мер безопасности до $250 млн, сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", который предусматривает $250 млн для помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, эти средства выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, бюджетная смета Пентагона на 2019 год на $50 млн превышает бюджет 2018 для соответствующих программ поддержки украинского государства.

Для вступления в силу этот закон должен быть подписан президентом США.