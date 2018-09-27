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27.09.2018
ТАСС

МО РФ: завершается восстановление пункта пропуска "Насиб" на границе Сирии с Иорданией

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Сотрудник российской военной полиции в Сирии
Сотрудник российской военной полиции в Сирии.
Источник: © Андрей Грязнов/ТАСС

За прошедшую неделю проведены работы по расчистке территории пункта пропуска, частичный ремонт дорожного покрытия, ремонт здания и помещений таможенного поста

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Восстановление пункта пропуска "Насиб" на границе Сирии с Иорданией завершается. Об этом сообщил в среду руководитель российского центра приема, распределения и размещения беженцев Владимир Савченко.

"На пункте пропуска "Насиб" продолжаются работы по восстановлению и реконструкции инфраструктуры. По сообщению официальных должностных лиц Сирии, работы по восстановлению пункта пропуска подходят к завершению", - сказал Савченко на совместном заседании штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

В частности, за прошедшую неделю проведены работы по расчистке территории пункта пропуска от строительного мусора, частичный ремонт дорожного покрытия, ремонт здания и помещений таможенного поста. Проводится подготовка персонала. "Рассчитываем, что в ближайшее время пунктом пропуска "Насиб" смогут воспользоваться те сирийцы, для которых это направление более удобно для возвращения", - отметили в Минобороны.

За прошедшие сутки другие пункты пропуска беженцев продолжали работать в штатном режиме. "В течение суток из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 96 беженцев", - уточнил Савченко. Всего же в места постоянного проживания в течение суток возвратились 527 сирийских гражданина, в том числе в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 22 человека, а через пункт пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 403 человека.

"Пункт пропуска "Сальхиях" открыт для приема сирийских граждан с территории, подконтрольной курдскому отряду самообороны, с 25 августа 2018 года. Всего с 25 августа прибыло более 13 тысяч человек и 262 единицы техники", - отметили в Минобороны.

В то же время из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" осуществлен вывод 102 человек, отметил Савченко.

Кроме того, военные медики Минобороны России оказали медицинскую помощь свыше 93 тыс. гражданам Сирии. Также всего были организованы и проведены 1942 гуманитарные акции, в ходе которых доставлено и распределено сирийским гражданам свыше 3 тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды, сказал Савченко.

26.09.2018
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принадлежат ТАСС
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