Борисов: представленное Путиным новое оружие показало, что с Россией нужно считаться

Вице-премьер добавил, что до мартовской презентации президента в мире недооценивали российскую оборонную промышленность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представленное президентом РФ Владимиром Путиным в марте новое оружие показало, что с Россией нужно считаться.

Об этом в среду заявил на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

"Такими работами продемонстрировано всему миру, что с Россией нужно считаться", - сказал он.

Борисов добавил, что до этого "российскую промышленность и российскую оборонную промышленность, и все наши достижения, мягко говоря, недооценивали во всем мире - "там все ржавое, старое, ракеты у них не летают...".

Вице-премьер отметил, что в отношении собственной безопасности РФ сегодня крепко стоит на ногах. "У нас есть очень хорошие заделы, и мы являемся в какой-то степени законодателями мод", - сказал Борисов.