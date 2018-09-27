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27.09.2018
ТАСС

Борисов: представленное Путиным новое оружие показало, что с Россией нужно считаться

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер добавил, что до мартовской презентации президента в мире недооценивали российскую оборонную промышленность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представленное президентом РФ Владимиром Путиным в марте новое оружие показало, что с Россией нужно считаться.

Об этом в среду заявил на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

"Такими работами продемонстрировано всему миру, что с Россией нужно считаться", - сказал он.

Борисов добавил, что до этого "российскую промышленность и российскую оборонную промышленность, и все наши достижения, мягко говоря, недооценивали во всем мире - "там все ржавое, старое, ракеты у них не летают...".

Вице-премьер отметил, что в отношении собственной безопасности РФ сегодня крепко стоит на ногах. "У нас есть очень хорошие заделы, и мы являемся в какой-то степени законодателями мод", - сказал Борисов.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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