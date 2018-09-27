Борисов: российские системы ПВО превосходят все аналоги, в том числе из США и Израиля
Системы ПВО С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru
По словам вице-премьера, Россия по праву может гордиться своими достижениями в области зенитной ракетной техники, средств ПВО и ПРО
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) превосходят все аналоги, в том числе производства США и Израиля.
Об этом в среду заявил на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, Россия по праву может гордиться своими достижениями в области зенитной ракетной техники и средств ПВО и ПРО.
"Наши системы С-300, С-400, С-500, которая сейчас на выходе создается, они в действительно обладают лучшими характеристиками по отношению со всеми аналогами - будь то Patriot, будь то системы французского или израильского производства", - заявил вице-премьер.
26.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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