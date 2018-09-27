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27.09.2018
ТАСС

Борисов: российские системы ПВО превосходят все аналоги, в том числе из США и Израиля

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Системы ПВО С-400 "Триумф"
Системы ПВО С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

По словам вице-премьера, Россия по праву может гордиться своими достижениями в области зенитной ракетной техники, средств ПВО и ПРО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) превосходят все аналоги, в том числе производства США и Израиля.

Об этом в среду заявил на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, Россия по праву может гордиться своими достижениями в области зенитной ракетной техники и средств ПВО и ПРО.

"Наши системы С-300, С-400, С-500, которая сейчас на выходе создается, они в действительно обладают лучшими характеристиками по отношению со всеми аналогами - будь то Patriot, будь то системы французского или израильского производства", - заявил вице-премьер.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Борисов Юрий
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