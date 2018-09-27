Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК

Вице-премьер отметил, что "это целая армия"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нуждаются в более чем 500 тысячах кадров и в 50 новых профессиях. Об этом в среду рассказал вице-премьер Юрий Борисов на Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроения России".

"Количественный состав, требуемый предприятиям ОПК - около полумиллиона человек. Это целая армия, около 50 новых профессий востребовано. Мы работаем над изменением тренда кадрового состава. Сейчас озабочены качеством этого состава, способным осуществить прорывы, подобные озвученным президентом [Владимиром Путиным] в мартовском послании", - сказал Борисов.

Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроения России" организована Союзом машиностроителей России и МГТУ имени Н. Э. Баумана.