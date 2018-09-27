Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга

Ижевск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты, ведущие работы по ликвидации последствий уничтожения отравляющих веществ, смогут сдать все объекты инвесторам до 2026 года, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге РФ генерал-полковник Валерий Капашин.

"Думаю, в 2024-2025 годах мы передадим последний объект новому владельцу", - сказал В.Капашин журналистам в среду.

Он отметил, что инвесторы проявляют к этим объектам повышенный интерес, и будущие владельцы у некоторых уже определены. "В первом полугодии 2019 года мы передаем первый объект ("Почеп" в Брянской области) Московскому эндокринному заводу. Там будут производиться активные субстанции для изготовления медицинских препаратов. В настоящее время такие субстанции закупаются за рубежом", - привел пример В.Капашин.

Генерал добавил, что в настоящее время на этих объектах ведутся работы по ликвидации последствий уничтожения химоружия, чтобы провести их в гарантированно безопасное состояние. Работы также проводят специалисты Федерального управления.

"Эта задача не такая масштабная, как уничтожение химического оружия, однако не менее опасная. Даже микроскопические остатки отравляющих веществ в трубопроводах, кранах, реакторах-дозревателях или каких-то других участках технологических линий представляют смертельную опасность. Выполнять работы должны подготовленные специалисты, набрать людей с улицы нельзя", - отметил В.Капашин.

Ранее сообщалось, что последние запасы химоружия в России были уничтожены 27 сентября 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии.