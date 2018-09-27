Войти
27.09.2018
ТАСС

Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей

372
1
+1
Винтовка АСВК
Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.
Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС

Закупка планируется до 10 ноября 2018 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России планирует закупить 100 тысяч снайперских патронов 7Н34 до 10 ноября 2018 года, затратив на них почти 19 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого аукциона на закупку 12,7-миллиметровых снайперских патронов 7Н34", - говорится в документе. Согласно тендеру, начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 18639713 рублей.

Снайперский патрон калибра 12,7 миллиметра имеет латунную гильзу и снайперскую пулю. Предназначен для поражения живой силы, оснащенной средствами индивидуальной бронезащиты, а также наземной и низколетящей техники при температурах от -50 до +50 °С.

Патрон применяется в российских крупнокалиберных снайперских винтовках ОСВ-96 и АСВК. Все патроны должны быть поставлены до 10 ноября 2018 года. Исполнителя контракта выберут 12 октября.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КСВК
ОСВ-96
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.06.2015
Наука попадать — часть I
29.06.2018
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
26.06.2018
Под Волгоградом снайперы ЮВО осваивают новейшие тепловизоры "Шахин" и приборы ночного видения
25.10.2017
Не доводя до рукопашной: чем воюет элитный российский спецназ
20.09.2017
Стрельба по-крупному
1 комментарий
№1
27.09.2018 05:08
Не дорого,у нас охотничьи меньшего калибра куда дороже стоят.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 07:24
  • 7532
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.09 07:10
  • 2
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 06:09
  • 42
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.09 06:04
  • 2
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 05:08
  • 1
Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей
  • 27.09 04:56
  • 35
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 27.09 00:22
  • 1
В России к концу года представят первую самозарядную снайперскую винтовку
  • 27.09 00:18
  • 2
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 27.09 00:15
  • 1
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 00:02
  • 336
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 26.09 21:53
  • 34
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 26.09 19:50
  • 109
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 17:07
  • 1
"Умеренный стелс" J-20 не соперник F-35
  • 26.09 16:35
  • 21
Шаг на пути в тысячу миль: новые ракеты армии США
  • 26.09 16:35
  • 19
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях