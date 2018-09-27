Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей

Закупка планируется до 10 ноября 2018 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России планирует закупить 100 тысяч снайперских патронов 7Н34 до 10 ноября 2018 года, затратив на них почти 19 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого аукциона на закупку 12,7-миллиметровых снайперских патронов 7Н34", - говорится в документе. Согласно тендеру, начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 18639713 рублей.

Снайперский патрон калибра 12,7 миллиметра имеет латунную гильзу и снайперскую пулю. Предназначен для поражения живой силы, оснащенной средствами индивидуальной бронезащиты, а также наземной и низколетящей техники при температурах от -50 до +50 °С.

Патрон применяется в российских крупнокалиберных снайперских винтовках ОСВ-96 и АСВК. Все патроны должны быть поставлены до 10 ноября 2018 года. Исполнителя контракта выберут 12 октября.