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27.09.2018
ТАСС

Командующий войсками ЦВО анонсировал крупные учения до конца 2018 года

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

На территории России пройдут маневры "Воздушный мост" и "Нерушимое братство"

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сентября. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин анонсировал проведение четырех крупных учений на территории СНГ до конца 2018 года.

"Впереди предстоит еще ряд крупных и серьезных мероприятий. Это "Поиск-2018" в Казахстане, "Рубеж-2018" в Таджикистане, "Воздушный мост" и "Нерушимое братство" на территории Российской Федерации. Они направлены на демонстрацию миру нашей сплоченности, боевой мощи и способности в короткие сроки создать объединенную группировку сил в любой точке Центральной Азии", - сказал Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".

По его словам, завершившиеся в среду учения стали очередным этапом в комплексе мероприятий совместной боевой подготовки стран СНГ. "За последние три года насыщенность программы боевой подготовки возросла более чем в четыре раза, было проведено 17 совместных учений и тренировок, офицеры получили бесценный опыт планирования операций и применения объединенной группировки войск и сил. Подобные подходы являются адекватным ответом на вызовы и угрозы, исходящие от международного терроризма, в первую очередь из Афганистана", - сказал командующий.

Он подчеркнул, что только объединением усилий и наращиванием темпов совместной подготовки можно успешно противостоять мировому злу, исходящему от международных радикальных организаций. "Офицерский состав и рядовые военнослужащие показали высокое мастерство, слаженность и боевую выучку. Выражаю благодарность руководству и всему личному составу, участвующим в учениях", - резюмировал Лапин.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

26.09.2018
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принадлежат ТАСС
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