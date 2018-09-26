Минобороны Азербайджана заявило о готовности сбивать любые летательные аппараты Армении в зоне карабахского конфликта

Баку. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Минобороны Азербайджана заявило о намерении сбивать все летательные аппараты Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе после сообщений о планах армянской стороны провести учения с использованием авиации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Военно-политическое руководство Армении предприняло новую провокацию на линии соприкосновения с целью роста напряженности. Информация армянских СМИ о планах провести учения с привлечением военной авиации на оккупированных азербайджанских территориях является наглядным тому подтверждением", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, опубликованном во вторник.

"Летательные средства противника при попытке приближения к азербайджанским позициям на передовой будут нейтрализованы", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

"Вся ответственность за возможные потери в этом случае полностью ляжет на военно-политическое руководство Армении", - подчеркивается в заявлении Минобороны Азербайджана.