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26.09.2018
Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана заявило о готовности сбивать любые летательные аппараты Армении в зоне карабахского конфликта

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Установка разведывательно-ударных БЛА Harop
Установка разведывательно-ударных БЛА Harop ВС Азербайджана.
Источник: https://dambiev.livejournal.com

Баку. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Минобороны Азербайджана заявило о намерении сбивать все летательные аппараты Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе после сообщений о планах армянской стороны провести учения с использованием авиации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Военно-политическое руководство Армении предприняло новую провокацию на линии соприкосновения с целью роста напряженности. Информация армянских СМИ о планах провести учения с привлечением военной авиации на оккупированных азербайджанских территориях является наглядным тому подтверждением", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, опубликованном во вторник.

"Летательные средства противника при попытке приближения к азербайджанским позициям на передовой будут нейтрализованы", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

"Вся ответственность за возможные потери в этом случае полностью ляжет на военно-политическое руководство Армении", - подчеркивается в заявлении Минобороны Азербайджана.

25.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Военные учения
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