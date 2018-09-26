Инженеры ЗВО в ходе учения в Подмосковье обеспечили питьевой водой мотострелковую дивизию, применив СКО-10 "Гигиена"

ЦАМТО, 25 сентября. В Подмосковье инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках учения применили станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена".

В ходе учения расчет станции выполнил задачи по развертыванию системы комплексной очистки и обеспечению водой подразделений мотострелковой дивизии.

Для работы станции "Гигиена" подходит любой источник воды. Она очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.