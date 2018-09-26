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26.09.2018
ТАСС

Более 13 тыс. тонн грузов доставят на Землю Франца Иосифа для строительства аэродрома

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Российская военная база "Арктический трилистник"
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Его взлетно-посадочная полоса будет способна принимать летательные аппараты различных классов в любое время года

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 13 тыс. тонн строительных материалов и железобетонных плит будет доставлено в ближайшее время к острову Земля Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа) для строительства всесезонного аэродрома Северного флота. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"В настоящее время погрузка материалов на теплоход ледового класса "Юрий Аршеневский", который действует в интересах Северного флота, завершается в Мурманском порту", - рассказали в пресс-службе.

Завтра, 26 сентября, судно начнет очередной рейс к острову Земля Александры, где расположен самый северный административно-жилой комплекс замкнутого цикла "Арктический трилистник", в котором несет боевое дежурство подразделение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота.

Рядом с "Арктическим трилистником" продолжается строительство всесезонного аэродрома. Планируется, что его взлетно-посадочная полоса будет способна принимать летательные аппараты различных классов в любое время года.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Проекты
Арктика
СФ
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