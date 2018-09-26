Впервые мотострелковые батальоны ЮВО в Абхазии сойдутся в учебном общевойсковом бою

Всего в недельных тактических маневрах принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Мотострелковые батальоны российской военной базы Южного военного округа впервые будут совместно с авиацией и флотом участвовать в учебном бою друг против друга, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

"Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках начала проведения двусторонних батальонных тактических учений с боевыми стрельбами подняты по учебной тревоге. После поступления сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены приступили к оповещению всего личного состава. В кратчайшие сроки военнослужащие получили оружие, бронежилеты, каски и произвели оперативную загрузку боекомплектов и запасов материальных средств. Далее колоннами военной техники осуществили марши в указанные районы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горно-лесистой и прибрежной местности полигонов "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащим предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать системы огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя.

"Впервые батальонные тактические группы будут действовать друг против друга во взаимодействии с армейской авиацией и флотом. На этапе боевой стрельбы мотострелкам во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями предстоит поразить до 2 тыс. мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Добавляется, что проведение учений контролируется в режиме реального времени по средствам связи и комплексами беспилотной авиации, также свою оценку дадут представители штаба военного округа.

Всего в недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.