Новая официальная информация Министерства обороны России о сбитом в Сирии самолете Ил-20

Утром 24 сентября 2018 года Министерство обороны Российской Федерации в ходе очередного брифинга привело "дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении военного ведомства Российской Федерации, позволяющие по секундам восстановить картину катастрофы, случившейся вечером 17 сентября с самолетом Ил-20 ВКС России у побережья Сирийской Арабской Республики".

Информация с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 ВКС России с авиабазы Хмеймим в Сирии 17.09.2018 (с) кадр из видео Министерство обороны Российской Федерации

Новая информация по секундам отражает положение израильских самолетов и ракет сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков (изложение агентства РИА Новости).

Данные получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы Хмеймим.

Конашенков показал на специальном экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими ПВО.

"Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", - пояснил он.

На экране отчетливо видно, что направление полета ракеты С-200 нацелено на израильский самолет.

Также Минобороны показало, как располагались российское и израильские воздушные суда. Отмечается, что F-16 был на высоте от девяти до десяти километров на одном азимуте с Ил-20.

Российский самолет имел отметку 007, израильский - 149. При этом высота полета ракеты была выше положения обоих самолетов.

По словам Конашенкова, затем, в 22:02, головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой был российский самолет.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", - сказал он.

Конашенков отметил, что пункту боевого управления удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Время 22 часа две минуты 45 секунд. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", - заявил он.

Представитель Минобороны пояснил, что после крушения Ил-20 израильские F-16 продолжают находиться в зоне трагедии, причем один из них в непосредственной близости к месту попадания ракеты.

Он обратил внимание на то, что номер воздушной цели израильского самолета изменился.

"Это свидетельствует о том, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", - добавил Конашенков.

Кроме того, 24 сентября Министр обороны Российской Федерации генерал армии Cергей Шойгу озвучил меры, которые в соответствии с поручением Президента Российской Федерации предпримет военное ведомство после катастрофы с российским Ил-20 у побережья Сирии. В заявлении С. Шойгу говорится:

"17 сентября российский разведывательный самолёт Ил-20 осуществлял мониторинг наземной обстановки в провинции Идлиб. В это же время четыре израильских самолета F-16 наносили удар по объектам в провинции Латакия. Только за одну минуту до начала ударов представители ВВС Израиля вышли по "горячей линии" на командование российской группировки войск. При этом координаты нахождения истребителей нам не доводились. Было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии. Хотя на самом деле удары наносились по объектам на западе страны. Это не позволило вывести Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО.

Израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 наших военнослужащих. Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Министерство обороны примет следующие меры по наращиванию боевых возможностей сирийской системы противовоздушной обороны.

Первое. Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО. Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.

Второе. Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО.

В-третьих. В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой".

Официальное видео брифинга Министерства обороны России:

Видео заявления Министра обороны Российской Федерации генерала армии Cергея Шойгу: