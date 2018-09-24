Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?

У границ Беларуси и России в октябре – ноябре текущего года параллельно развернутся крупнейшие в этом году маневры ОВС НАТО и стран-партнеров блока «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» («Единый трезубец»).

Как первые, так и вторые будут состоять из трех основных частей: этап переброски и развертывания войск, полевые маневры и командно-штабное учение.

«Анаконда-18» будет проведена под руководством нового командующего оперативного командования Войска Польского генерала Томаша Петровского, назначенного 8 сентября.

Принимая должность, польский генерал отметил, что в настоящее время все соединения, части и подразделения вооруженных сил страны, без исключения, готовятся к предстоящим мероприятиям оперативной и боевой подготовки НАТО.

По его словам, только в учении «Анаконда» на территории Польши примет участие 12,5 тыс. военнослужащих, это «без учета тех, кто будет тренироваться на территории, в воздушном пространстве стран Балтии, а также и в акватории Балтийского моря» (по оценкам экспертов, всего будет задействовано около 100 тыс. военнослужащих). Официально задекларированные генералом Петровским цифры дают возможность Варшаве не приглашать наблюдателей стран-членов ООН, что необходимо сделать согласно Венскому документу, при масштабе мероприятия, превышающем 13 тыс. участников.

Польский генерал подтвердил, что «Анаконда-18» пройдет в несколько этапов, первый из которых предстоит уже в октябре, активная фаза будет организована на полигонах Польши и стран Балтии в ноябре. Не скрывается также, что это учение направлено на сдерживание России.

О масштабе маневров свидетельствует и уровень командований, которые будут задействованы: ОК ОВС НАТО (Брюнсюм), командование многонационального армейского корпуса быстрого развертывания (АК БР) НАТО «Северо-Восток» со штабом в польском Щецине, штаб новой многонациональной дивизии «Северо-Восток» в Эльблонге.

Генерал Петровский признал, что в ходе маневров «Анаконда-18» и «Trident Juncture-18» не будет обмена участниками, но они пройдут по единому сценарию и на едином оперативном фоне.

К слову, в рамках «Trident Juncture 2018» развертывание сил и средств уже осуществляется с августа, когда персонал, вооружение и военная техника начали пребывать в Норвегию. После чего осуществляется их передислокация в районы сосредоточения железнодорожным и автомобильным транспортом. По оценкам экспертов, в Норвегию вооружение и военную технику доставят в общей сложности 180 рейсами и 60 судами. Всего будет организовано 50 лагерей для пребывания военнослужащих численностью от 500 до 5500 человек в каждом.

В ходе активной фазы учения с 25 октября по 7 ноября сценарий предусматривает проведение сухопутной операции на всей территории Норвегии. Кроме того, на побережье страны, в акватории Северного и Балтийского морей будет осуществляться морская, а в воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии – воздушная операции.

Командно-штабное учение запланировано 13 по 24 ноября 2018 года в Объединенном центре боевых действий НАТО в Ставангере (Норвегия), в рамках которого пройдет проверка выполнения задач по предназначению ОК ОВС НАТО в Неаполе (Италия).

Всего в «Trident Juncture 2018» примут участие более 40 тыс. человек из стран НАТО и стран-партнеров Швеции и Финляндии, 130 самолетов, 70 судов и 10 тыс. единиц техники.

Обратим внимание, что география двух крупнейших, одновременно проводимых учений охватит территорию и воздушное пространство Польши стран Балтии, Норвегии, Финляндии и Швеции, акватории Северного и Балтийского морей.

В планирующих документах Североатлантического союза сказано, что союзники отработают переброску и развертывание войск, а также проведение крупномасштабных операций, как оборонительного, так и наступательного характера.

Ожидается, что в двух одновременно проводимых учениях, связанных единым сценарием, примет участие рекордное количество военнослужащих: 140 тыс. из более чем 30 стран-членов и государств-партнеров блока. Союзники задействуют 280 самолетов, 115 кораблей и более 15 тыс. единиц наземной техники.

Не стоит забывать еще про ряд учений, также, как и упомянутые выше, связанных между собой единым замыслом – «Citadel Bonus-18», «Iron Wolf-18» и «Baltic Host-18», численность участников которых тут не учитывается.

Мы имеем дело с чередой мероприятий по развертыванию системы управления войсками, размещению и перегруппировке многочисленного воинского контингента, тыловому обеспечению военной операции сразу на нескольких операционных направлениях Европейского театра военных действий.

На фоне переговоров Варшавы и Вашингтона о размещении постоянной американской базы на территории Польши, беспокоит, отсутствие гарантий, что развернутая для участия в маневрах группировка войск после их завершения не останется у границ Беларуси и России. Тем самым может быть изменен баланс военных сил в Европе.

Николай Астровский