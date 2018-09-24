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24.09.2018
Интерфакс-АВН

Канал коммуникации между Россией и США позволяет своевременно исключать угрозы военнослужащим двух стран - Минобороны РФ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник: Голос России

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Поведение израильских летчиков в Сирии кардинально отличается от действий американской авиации, заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Стоит отметить, поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе", - сказал И.Конашенков на брифинге в Москве.

"У нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле", - добавил он.

23.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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