Канал коммуникации между Россией и США позволяет своевременно исключать угрозы военнослужащим двух стран - Минобороны РФ

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Поведение израильских летчиков в Сирии кардинально отличается от действий американской авиации, заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Стоит отметить, поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе", - сказал И.Конашенков на брифинге в Москве.

"У нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле", - добавил он.