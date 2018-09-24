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24.09.2018
ТАСС

Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета

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AC332
Модель перспективного российско-китайского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lift (AHL)/AVICopter AC332 по состоянию на 2016 год.
Источник: Bilan Khan / quwa.org

Стороны достигли консенсуса по большинству из обсуждаемых на заседании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности вопросов

КУНЬМИН /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились ускорить переговорный процесс по проекту совместно разрабатываемого тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter). Об этом в пятницу в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) на пресс-конференции по итогам заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

"Мы с коллегами уже обсудили соответствующие вопросы по проекту разработки тяжелого вертолета. По большинству из них достигли консенсуса. По оставшимся же из них мы приняли решение об ускорении переговорного процесса", - сказал он.

О вертолете 

Вертолет AHL разрабатывается совместно российским холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) и китайской AVIC (Китайская авиационно-промышленная корпорация). Подписанное в 2016 году соглашение предполагает, что "Вертолеты России" осуществят инвестиции в проект в виде технологий, а также разработают техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

Летом 2017 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщал, что контракт может предполагать строительство по меньшей мере 200 машин.

По озвученным данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 т, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 т и до 15 т при его размещении на внешней подвеске.

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
052D
AC332 AHL
Компании
AVIC
Вертолеты России
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5 комментариев
№1
24.09.2018 10:28
Китайцам нужны технологии! А нам это зачем? Есть Ми-26, правда без двигателей. Вот ими и занялись-бы.
0
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№2
24.09.2018 10:51
Под  новый двигатель для совместного вертолета и денег перепадет нашей ОДК, наш 20 тонник явно лучше для новых вооружений и оружия на новых принципах. Теоретически новый ПД-12В после всех детских болезней будет на 50 лет.
+1
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№3
24.09.2018 11:14
Цитата, chainik сообщ. №1
Китайцам нужны технологии! А нам это зачем? Есть Ми-26, правда без двигателей. Вот ими и занялись-бы.
а нам(РФ) вертолёт не нужен?...а рынок, что бы разработка и производство окупились, нам не нужны?...есть альтернатива Китаю в таких проектах?
0
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№4
24.09.2018 17:39
[q="А.С.Б." Все эти бонусы получит Китай! Производство вертолетов будет налажено там!
0
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№5
24.09.2018 17:43
Цитата, chainik сообщ. №4
Все эти бонусы получит Китай! Производство вертолетов будет налажено там!
если у РФ появиться ёмкий рынок, помимо Китая, то что РФ помешает начать производить в РФ?...завод там, где рынок сбыта...если основной покупатель Китай, то где же быть производству?
0
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