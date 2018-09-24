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24.09.2018
ТАСС

Борисов считает, что санкции не повлияют на темпы производства продукции ОПК

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Заместитель председателя правительства добавил, что РФ найдет выход из этой ситуации

МАГАДАН, 23 сентября. /ТАСС/. Санкции не повлияют на темпы производства продукции обороно-промышленного комплекса в России. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Снизить темпы нашего развития в этом плане просто-напросто невозможно, - заявил Борисов, - Мы всегда найдем выход из этой ситуации".

В четверг Соединенные Штаты внесли в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), который регулирует формирование данного перечня, под санкции подпадает любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из лиц, добавленных в черный список.

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
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