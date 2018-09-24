Минобороны опровергло заявления Израиля по поводу гибели Ил-20

Министерство обороны России на брифинге в воскресенье, 23 сентября, представляет детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны представит поминутную хронологию трагического события на основе объективных данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке "Плотто", передает РИА "Новости".

Конашенков заявил, что израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе по сирийским промышленным объектам 17 сентября в момент начала авианалета, а не заблаговременно, тем самым нарушив договоренности от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе.

Он подчеркнул, что у российского военного ведомства есть аудиозапись, на которой представитель израильских ВВС на русском языке предупреждает о планируемом авиаударе по Сирии 17 сентября.

Также по словам представителя Минобороны, израильские ВВС, предупредив российскую сторону об авиаударе, не сообщали о местоположении своих истребителей F-16.

Конашенков подчеркнул, что израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение относительно района нанесения удара в Сирии, что привело к крушению Ил-20, который не смог выйти в безопасную зону.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", – сказал Конашенков, добавив, что удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии – западной провинции Сирии.

Получив предупреждение, командир Ил-20 получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

Конашенков подчеркнул, что введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район.

Представитель Минобороны подчеркнул, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет. "Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", – сказал Конашенков.

Он уточнил, что ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск. "Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 минут отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств", – рассказал официальный представитель военного ведомства.

Конашенков рассказал, что после этого израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в том же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40 мск. В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие, и потребовал вывести истребители из данного района, предупредив, что российская сторона задействует спасательные средства. Только 10 минут спустя израильские F-16 покинули зону, где был сбит российский Ил-20.

При этом лишь спустя 50 минут (в 22.53 мск) после того, как самолет был сбит, Израиль предложил российским военнослужащим помощь в поисках Ил-20, подчеркнул представитель Минобороны России. "Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь", – привел Конашенков сообщение израильских ВВС.

По его словам, вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, которые либо действовали непрофессионально, либо совершили преступную халатность.

После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара, сообщил Конашенков.

"В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", – рассказал он.

Накануне Минобороны пообещало опубликовать детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, в ходе которой погибли 15 российских военных.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, смог ли Израиль доказать свою невиновность в катастрофе.

Ольга Никитина