Индия вновь испытала систему "Прахаар"

В четверг Индия выполнила пуск своей тактической БР малой дальности типа Prahaar с полигона на побережье Одиша, сообщает defenseworld.net 21 сентября.

Ракета, разработанная Государственной организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), способна заполнить разрыв между РСЗО Pinaka и оперативно-тактической БР Prithvi. Испытательный пуск был успешным, ракета преодолела расстояние 200 км, прежде чем поразить цель, добившись всех целей миссии, сообщили источники.

Высокотехнологичная ракета была испытана с пусковой площадки-3 Интегрированного испытательного полигона в Чандипуре около 13: 35. Также отмечается, что пуск был выполнен из мобильной пусковой установки.

По словам источникам, это твердотопливная ракета малой дальности, оснащенная инерциальной навигационной системой, оснащена системами навигации, наведения вк комплексе с современным бортовым компьютером. Ракетный комплекс обладает быстрой реакцией, всепогодная, вездеходная, представляет собой высокоточную систему тактического оружия поля боя, говорят источники.

Для отслеживания и мониторинга траектории ракеты были задействованы различные радары сопровождения, а также электро-оптическое оборудование. "DRDO успешно проверил полет разработанной в Индии тактической ракеты класса "земля-земля" типа "Прахаар" с пускового комплекса-III (Launch Complex-III)", говорится в заявлении правительства.