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24.09.2018
ТАСС

Два Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Техник готовит вертолет Ми-35М к учебно-тренировочным полетам экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирую
Техник готовит вертолет Ми-35М к учебно-тренировочным полетам экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Минобороны сообщили, что на некоторых этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители Великобритании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два российских дальних бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - добавили в Минобороны.

Ранее в четверг пресс-служба Министерства обороны Великобритании сообщила, что британские истребители были подняты в воздух для перехвата российских дальних стратегических бомбардировщиков, пролетавших вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства. По данным пресс-службы, экипажи российских бомбардировщиков Ту-160 не вступали в контакт с сотрудниками управления воздушным движением, что "делало их опасными для всех других авиационных объектов".

21.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Норвегия
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EF-2000
F-16
МиГ-31
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