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24.09.2018
ТАСС

Третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Подразделение развернуто в Евпатории

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму.

Об этом  журналистам сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории", - сказал Рулев.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе. 

 

21.09.2018
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принадлежат ТАСС
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