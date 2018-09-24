Третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Флот, ПРО и ПВО, Состояние и перспективы ОПК:
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Подразделение развернуто в Евпатории
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму.
Об этом журналистам сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории", - сказал Рулев.
Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.
21.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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