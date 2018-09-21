Крушение Ил-20 Израиль отчитался перед Москвой

Израиль передал России данные о сбитом Ил-20

В ближайшее время будут обнародованы принципиально важные новости об обстоятельствах крушения российского самолета-разведчика Ил-20 в Средиземном море в 35 км от сирийского побережья, который бил сбит ПВО Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 сентября. В тот же день главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву в связи с катастрофой Ил-20.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала появление в ближайшее время принципиально важных новостей об обстоятельствах крушения российского самолета-разведчика Ил-20 в Средиземном море в 35 км от сирийского побережья.

"В ближайшее время ожидается поступление новых данных (они будут обнародованы), которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией, о причастности к ней израильских военных летчиков", - пояснила дипломат.

Она также указала на то, что Россию с Израилем связывают крепкие исторические узы, передает НСН.

"Поэтому очевидно, что произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова добавила, что по ее мнению причиной трагедии явился непрофессионализм израильской стороны.

"Полагаю, что израильские летчики вели себя, по меньшей мере, непрофессионально.

Стыдно прятаться за спинами тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность, и, выполняя свой долг, не может уклониться от адресованной тебе пули", - резюмировала представитель МИД России.

В этот же день стало известно, что главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву в связи с катастрофой Ил-20. То, что израильский военный находится в Москве, также подтвердил официальный спикер израильской армии Йонатан Конрикус.

"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", - говорится в заявлении премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

Делегация Армии обороны Израиля во главе с Норкиным провела несколько встреч с командующим ВВС России и старшими должностными лицами российского командования, передает ФАН.

В ходе встречи израильские военные передали командованию ВВС РФ отчет об инциденте в небе над Сирией. Кроме того, израильская сторона представила военным РФ результаты расследования, которое было проведено после Армией обороны Израиля после крушения Ил-20.

В ночь на 18 сентября - в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии.

В тот же день в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия из воды подняли обломки Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, их личные вещи. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что под удар Ил-20 подставили самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал военный.

По его словам, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для находящихся в этом районе надводных кораблей и воздушных судов. Он подчеркнул, что израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии.

Израильские военные, в свою очередь, утверждают, что к гибели самолета привел беспорядочный огонь сирийских ПВО, и возлагают полную ответственность за инцидент на вооруженные силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

После крушения самолета президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что Ил-20 подвергся атаке со стороны сил противовоздушной обороны Сирии из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов в ходе военных действий.

Также Путин подчеркнул, что такие ситуации происходят из-за того, что Израиль продолжает нарушать суверенитет Сирии. Президент России призвал Тель-Авив не допускать подобных трагедий в будущем.

В свою очередь, израильский премьер выразил соболезнования в связи с инцидентом и пообещал предоставить данные о действиях израильской авиации над сирийской территорией в день трагедии.

Позднее в Министерстве обороны России опровергли версию крушения Ил-20 в Сирии из-за сбоя в системе опознавания "свой-чужой".

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", - попросту дилетантские фантазии", - сказал Конашенков.

По его словам, система "свой-чужой" не была установлена на экспортируемые из России образцы вооружения. Конашенков пояснил, что она связывает только те летательные аппараты и системы ПВО, которые принадлежат России.

Это касается и поставленных в Сирию средств ПВО. "Свой-чужой" - это система, строго индивидуальная для каждого государства, отметил представитель Минобороны.

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул он.

Рафаэль Фахрутдинов