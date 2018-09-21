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21.09.2018
ИноСМИ

National Interest (США): Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА. У российских военных большие планы на будущее

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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник: © Wikipedia, Dmitry Zherdin

Издание «Нешнл Интерест» рассказывает, что Россия приступила к подготовке планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оружия следующего поколения, которое должно появиться после таких систем как, самолет Су-57 ПАК ФА и зенитно-ракетный комплекс С-500. Владимир Путин заявил, что России надо начинать планировать на будущее с учетом перспективных потребностей обороны.


Но суждено ли осуществиться этим планам?

Россия приступила к подготовке планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оружия следующего поколения, которое должно появиться после таких систем как самолет Су-57 ПАК ФА и зенитно-ракетный комплекс С-500. Эти новые системы (российское правительство их не называет) будут разрабатываться в рамках будущей Государственной программы вооружения.

"Важный, ключевой вопрос нашей повестки - это определение начала формирования очередной, перспективной Государственной программы вооружения", - сказал российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое прошло в Кремле.

Путин заявил, что России надо начинать планировать на будущее с учетом перспективных потребностей обороны, хотя сейчас она реализует те планы, которые финансируются в рамках действующей программы, рассчитанной до 2027 года (ГВП-2027). "Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать на будущее разработку и выпуск перспективных образцов оружия и техники, которые определят облик Вооруженных Сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия", - сказал российский лидер.

Он признал, что многое определяется возможностями российской военной промышленности, которой необходимо повышать эффективность затрат. "Конечно, многое будет зависеть и от возможностей оборонно-промышленного комплекса. И здесь особо отмечу, что непременным условием его стабильного развития, своевременного и полного выполнения контрактов является совершенствование системы ценообразования на военную продукцию".

Россия продолжает дорабатывать новую модель ценообразования, которая была принята в декабре 2017 года. С ее помощью Кремль надеется снизить затраты и повысить показатели работы оборонной промышленности. "Она стимулирует организации ОПК снижать издержки, вводить современные производственные и управленческие технологии, тем самым повышает эффективность, инвестиционную привлекательность отрасли, ее возможности для выпуска конкурентной, высокотехнологичной продукции гражданского назначения, - заявил Путин. - Нужно и дальше оптимизировать систему ценообразования. Активнее применять современные информационные, цифровые технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки".

По словам Путина, в последние годы удалось остановить потерю талантливых кадров в российской оборонной промышленности, которая ослабла из-за выхода старых специалистов советской эпохи на пенсию и перехода в другие области. Далее Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс добивается успехов в деле привлечения новых талантливых кадров.

"Эффективность работы ОПК прямо зависит от развития кадрового потенциала отрасли, - сказал он. - Все последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание. В результате численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а в ряде организаций - увеличилась. Важно, что в ОПК создаются условия для притока и закрепления талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи, обеспечить преемственность в научных школах".

Путин также отметил успехи России (как он считает) в разработке новых проектов, 21 из которых был утвержден в 2015 году. "В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, - заявил президент. - Среди них - ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также зенитно-ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677".

Время покажет, насколько успешными будут перспективные программы российской оборонной промышленности.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

20.09.2018
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принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
ПАК ФА
С-500
Сармат МБР
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
677 Лада
Истребитель 5 поколения
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7 комментариев
№1
21.09.2018 03:36
Цитата, q
Путин также отметил успехи России (как он считает) в разработке новых проектов, 21 из которых был утвержден в 2015 году. "В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги

Уже сегодня понятно что программа провалена для прикрытия  по плану "Пу" уже готовится новая программа  23-33...
С кого будут спрашивать за её выполнение неизвестно...
-3
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№2
21.09.2018 04:52
Голь на выдумку хитра. Американцы скоростной на 500км/час вертолет мучают по своему, вид у него футуристический, цена соответственно, наши все имеющиеся борта Ми-28НЭ и Ка-52 тоже разгонят до 500 км/час по простецки(это как научились чугуняки одинаково точно ложить с американскими умными).
0
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№3
21.09.2018 05:20
Цитата, q
Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать на будущее разработку и выпуск перспективных образцов оружия и техники, которые определят облик Вооруженных Сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия
0
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№4
21.09.2018 05:23
Цитата, штурм сообщ. №1
Уже сегодня понятно что программа провалена для прикрытия  по плану "Пу" уже готовится новая программа  23-33...
С кого будут спрашивать за её выполнение неизвестно...
Уже сегодня видно,что диваноидов обострение началось...
+2
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№5
21.09.2018 05:44

это если, без понимания этимологии слова и исторического аспекта
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
диваноидов
0
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№6
21.09.2018 07:25
Цитата
Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА.
Цитата
"В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, - заявил президент. - Среди них - ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также зенитно-ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677".
Почему забыть...?
0
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№7
21.09.2018 07:51
Будущее это не дурно,но пора бы подумать и о нашем не радужном настоящем,а то пополнение флота новыми боевыми кораблями заметно отстает от плана...А руководству не хватает смелости воевать на войне,оно не понимает,что нельзя подставлять армию под чужие ракеты,как мальчика для битья...
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