National Interest (США): Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА. У российских военных большие планы на будущее

Издание «Нешнл Интерест» рассказывает, что Россия приступила к подготовке планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оружия следующего поколения, которое должно появиться после таких систем как, самолет Су-57 ПАК ФА и зенитно-ракетный комплекс С-500. Владимир Путин заявил, что России надо начинать планировать на будущее с учетом перспективных потребностей обороны.

Но суждено ли осуществиться этим планам?

Россия приступила к подготовке планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оружия следующего поколения, которое должно появиться после таких систем как самолет Су-57 ПАК ФА и зенитно-ракетный комплекс С-500. Эти новые системы (российское правительство их не называет) будут разрабатываться в рамках будущей Государственной программы вооружения.

"Важный, ключевой вопрос нашей повестки - это определение начала формирования очередной, перспективной Государственной программы вооружения", - сказал российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое прошло в Кремле.

Путин заявил, что России надо начинать планировать на будущее с учетом перспективных потребностей обороны, хотя сейчас она реализует те планы, которые финансируются в рамках действующей программы, рассчитанной до 2027 года (ГВП-2027). "Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать на будущее разработку и выпуск перспективных образцов оружия и техники, которые определят облик Вооруженных Сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия", - сказал российский лидер.

Он признал, что многое определяется возможностями российской военной промышленности, которой необходимо повышать эффективность затрат. "Конечно, многое будет зависеть и от возможностей оборонно-промышленного комплекса. И здесь особо отмечу, что непременным условием его стабильного развития, своевременного и полного выполнения контрактов является совершенствование системы ценообразования на военную продукцию".

Россия продолжает дорабатывать новую модель ценообразования, которая была принята в декабре 2017 года. С ее помощью Кремль надеется снизить затраты и повысить показатели работы оборонной промышленности. "Она стимулирует организации ОПК снижать издержки, вводить современные производственные и управленческие технологии, тем самым повышает эффективность, инвестиционную привлекательность отрасли, ее возможности для выпуска конкурентной, высокотехнологичной продукции гражданского назначения, - заявил Путин. - Нужно и дальше оптимизировать систему ценообразования. Активнее применять современные информационные, цифровые технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки".

По словам Путина, в последние годы удалось остановить потерю талантливых кадров в российской оборонной промышленности, которая ослабла из-за выхода старых специалистов советской эпохи на пенсию и перехода в другие области. Далее Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс добивается успехов в деле привлечения новых талантливых кадров.

"Эффективность работы ОПК прямо зависит от развития кадрового потенциала отрасли, - сказал он. - Все последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание. В результате численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а в ряде организаций - увеличилась. Важно, что в ОПК создаются условия для притока и закрепления талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи, обеспечить преемственность в научных школах".

Путин также отметил успехи России (как он считает) в разработке новых проектов, 21 из которых был утвержден в 2015 году. "В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, - заявил президент. - Среди них - ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также зенитно-ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677".

Время покажет, насколько успешными будут перспективные программы российской оборонной промышленности.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)