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21.09.2018
Интерфакс-АВН

В думском комитете по обороне назвали санкции США против Китая за покупку у России С-400 и Су-35 недобросовестной конкуренцией

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Американские санкции в отношении Китая за покупку российских систем ПВО С-400 и многофункциональных истребителей Су-35 - признак недобросовестной конкуренции, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Это недобросовестная конкурентная борьба со стороны США. Таким образом США пытаются дестабилизировать мировой рынок вооружения в угоду себе", - сказал он.

"США не нравится, что рынок переориентируется на другие страны, в том числе, на наше оружие и технику, которые хорошо себя зарекомендовали при выполнении реальных боевых задач в Сирии", - сообщил А.Красов.

В четверг США заявили о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу. В Госдепе США уточнили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем противовоздушной обороны С-400, а также многоцелевых истребителей Су-35.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

20.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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