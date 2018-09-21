"Росэлектроника" впервые представляет в южноафриканском регионе военную продукцию холдинга

ЦАМТО, 20 сентября. АО "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представляет в южноафриканском регионе перспективную военную продукцию холдинга на выставке Africa Aerospace and Defence 2018.

В рамках экспозиции АО НПП "Рубин" (входит в холдинг "Росэлектроника") демонстрируются модуль планирования на гусеничном шасси 9С931 и модуль разведки и управления на гусеничном шасси 9С932-1 из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т". Комплекс выполняет функции сбора и обработки радиолокационной информации, осуществляет оперативно-командную связь с вышестоящим пунктом управления и подчиненными; обеспечивает планирование действий подразделений, доведение задач, а также обеспечивает автоматизированное управление силами и средствами батареи ПВО.

Также на выставке представлена командно-наблюдательная машина 83т289-1.4 из состава комплекса средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПФ) 83т289-1. Комплекс предназначен для автоматизации управления противотанковым дивизионом, противотанковой артиллерийской батареей, батареей самоходных противотанковых ракетных комплексов, батареей переносных противотанковых ракетных комплексов.

Еще одна разработка НПП "Рубин", с которой смогут ознакомиться гости выставки, – машина разведки и управления взвода ПЗРК (МРУК), обеспечивающая автоматизацию управления боевыми действиями и радиолокационную разведку.

"Традиционно предприятия "Росэлектроники" ведут тесное сотрудничество со странами Северной и Центральной Африки. Южноафриканский регион – новый для нас рынок, – отметили в холдинге. – В выставке Africa Aerospace and Defence мы участвуем впервые, и здесь мы представляем потенциальным партнерам нашу наиболее перспективную с точки зрения поставок на экспорт продукцию".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".