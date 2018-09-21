Войти
21.09.2018
ЦАМТО

"Росэлектроника" впервые представляет в южноафриканском регионе военную продукцию холдинга

378
0
0
Барнаул-Т
КСА Барнаул-Т.
Источник: Ростех

ЦАМТО, 20 сентября. АО "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представляет в южноафриканском регионе перспективную военную продукцию холдинга на выставке Africa Aerospace and Defence 2018.

В рамках экспозиции АО НПП "Рубин" (входит в холдинг "Росэлектроника") демонстрируются модуль планирования на гусеничном шасси 9С931 и модуль разведки и управления на гусеничном шасси 9С932-1 из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т". Комплекс выполняет функции сбора и обработки радиолокационной информации, осуществляет оперативно-командную связь с вышестоящим пунктом управления и подчиненными; обеспечивает планирование действий подразделений, доведение задач, а также обеспечивает автоматизированное управление силами и средствами батареи ПВО.

Также на выставке представлена командно-наблюдательная машина 83т289-1.4 из состава комплекса средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПФ) 83т289-1. Комплекс предназначен для автоматизации управления противотанковым дивизионом, противотанковой артиллерийской батареей, батареей самоходных противотанковых ракетных комплексов, батареей переносных противотанковых ракетных комплексов.

Еще одна разработка НПП "Рубин", с которой смогут ознакомиться гости выставки, – машина разведки и управления взвода ПЗРК (МРУК), обеспечивающая автоматизацию управления боевыми действиями и радиолокационную разведку.

"Традиционно предприятия "Росэлектроники" ведут тесное сотрудничество со странами Северной и Центральной Африки. Южноафриканский регион – новый для нас рынок, – отметили в холдинге. – В выставке Africa Aerospace and Defence мы участвуем впервые, и здесь мы представляем потенциальным партнерам нашу наиболее перспективную с точки зрения поставок на экспорт продукцию".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Барнаул-Т
МРУ
Компании
Росэлектроника
Рубин НПП
Похожие новости
14.11.2017
Росэлектроника представляет на Dubai Airshow -2017 перспективные комплексы авиасвязи
13.09.2016
Боевая машина "Гибка-С"
27.06.2018
Десант с алгоритмами
24.08.2017
«Росэлектроника» впервые представила модернизированный модуль разведки и управления на форуме «Армия-2017»
24.08.2017
Модернизированный модуль разведки и управления впервые показали на "Армии-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 08:27
  • 6
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях
  • 21.09 08:15
  • 6
Новую госпрограмму вооружений РФ на 10-летний период примут в 2023 году
  • 21.09 08:01
  • 3
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 21.09 07:58
  • 1
Украина усилит военную мощь в Азовском море
  • 21.09 07:51
  • 7
National Interest (США): Забудьте про С-500 и Су-57 ПАК ФА. У российских военных большие планы на будущее
  • 21.09 07:49
  • 2
Вторая подводная лодка типа "Лада" спущена на воду в Санкт-Петербурге
  • 21.09 07:39
  • 6
Black Night: Challenger 2 по-новому
  • 21.09 06:30
  • 12
Потерянная победа: как распад СССР погубил МиГ 1.44
  • 21.09 05:20
  • 27
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 21.09 04:59
  • 176
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 21.09 03:43
  • 1
Россия за два года подписала 20 оружейных контрактов со странами Африки
  • 21.09 02:14
  • 1
Сроки постройки "Каракуртов" под угрозой срыва
  • 20.09 23:48
  • 1
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
  • 20.09 22:37
  • 4
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 21:56
  • 3
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным