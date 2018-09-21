F-35A для RAAF минуя Люк

Эскадрилья №3 королевских ВВС Австралии (RAAF) получила свой первый истребитель Lockheed Martin F-35A (б/н A35-009), сообщает flightglobal.com 19 сентября. Это первый австралийский самолет, не предназначенный для Международного центра подготовки пилотов на базе ЛЮк ВВС США.

Это также девятый австралийский F-35A (остальные 8 используются для обучения на базе Люк), говорится в сообщении министерство обороны Австралии.

"Это захватывающее время для нас, поскольку мы переходим к операциям с использованием F-35A в течение следующих нескольких лет. Нам предстоит решить ряд проблем, особенно сейчас, когда в 2019 году мы готовимся к проведению полетов уже в самой Австралии, и я уверен, что у нас есть все возможности для успешного управления этим переходным процессом", говорит командующий ВВС Австралии генерал Майкл Китчер.

В настоящее время эскадрилья эксплуатирует истребители Boeing F/A-18 A/B “Classic” Hornet, которые должны быть выведены из состава ВВС. Отмечается, что другой австралийский самолет F-35A (A35-006) 20 июля сбросил две инертные управляемые бомбы GBU-31v3 с GPS-наведением, которые продемонстрировали прямое попадание в цели.

В декабре 2020 года RAAF намерены обеспечить первоначальный боевой статус F-35A, эта веха требует успешного применения таких типов оружия как ракеты воздушного боя Raytheon AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, высокоточные боеприпасы JDAM, бомбы малого диаметра SDB и внутренней 25 мм пушки.

Австралия имеет на вооружении 55 одноместных истребителей F/A-18A и 16 двухместных F/A-18B, которые были приобретены в 1980-х годах. Этот парк будет выведен из эксплуатации к 2022 году с заменой на F-35A (будет приобретено 72 самолета).

Канада получит до 25 истребителей F/A-18 A/B из наличия RAAF, из них 18 будут использованы в качестве боевых самолетов для "заполнения разрыва в потенциале" до того времени, когда Оттава примет решение о своем следующем истребителе. Семь "Хорнетов" будут использованы в качестве нелетных для испытаний программного обеспечения, "статических тренировок" персонала и как источники запасных частей.