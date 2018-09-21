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21.09.2018
ТАСС

Минобороны РФ: у сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

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Самолет Ил-20
Самолет Ил-20.
Источник: © Максим Кузовков/ТАСС, архив

В ведомстве подчеркнули, что эта система не может передаваться другим странам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он назвал "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" мнение, что причины гибели Ил-20 якобы связаны с несрабатыванием системы "свой-чужой".

Конашенков пояснил, что у каждого государства такая система является строго индивидуальной. Он добавил, что она никогда не устанавливается даже на экспортируемые из РФ  в рамках ВТС образцы военной техники.

Представитель Минобороны подчеркнул, что это в полной мере относится и к отечественным системам ПВО, поставленным в Сирию.

Генерал добавил, что система государственного опознавания "свой-чужой", используемая в РФ, объединяет комплексы ПВО и самолеты только российской принадлежности. Подчеркивается, что "никогда не было и в принципе не может быть" прецедентов передачи системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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