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21.09.2018
ТАСС

"Адмиралтейские верфи" планируют подписать в 2018 году контракт еще на две подлодки "Лада"

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ДЭПЛ 677 "Лада
Дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Лада.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Лев Федосеев

Субмарины проекта 677 относятся к четвертому поколению дизель-электрических подводных лодок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургское судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" планирует в следующем году подписать контракт на создание четвертой и пятой подводной лодок проекта 677. Об этом рассказал журналистам после спуска на воду второй субмарины этого проекта "Кронштадт" его гендиректор Александр Бузаков.

"Мы планируем по программе ГПВ [государственная программа вооружений] в следующем году подписать контракты подписать на четвертую и пятую подводные лодки этого проекта", - рассказал Бузаков.

Субмарины проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению дизель-электрических подводных лодок. Они имеют надводное водоизмещение составляет чуть больше 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады", в частности, ракетными комплексами "Калибр".

Головной субмаприной проекта 677 является "Санкт-Петербург". Он был заложен в 1997 году и с момента своей передачи Военно-морскому флоту, которая состоялась в 2010 году, находящийся в опытной эксплуатации. Вторая лодка - "Кронштадт" была заложена в 2005 году, ее строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. В настоящий момент на Адмиралтейских верфях строят еще одну "Ладу" - подводную лодку "Великие Луки".

20.09.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
677 Лада
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