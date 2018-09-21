Корабли Северного флота провели учения по противодиверсионной обороне в Чукотском море

Североморцы отработали гранатометание и стрельбу по маломерным надводным целям из штатного стрелкового оружия

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели учения по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде в Чукотском море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Учение состоялось во время стоянки на рейде поселка Ванкарем в Чукотском море, где корабли пополняли запасы воды и топлива от танкера "Сергей Осипов". Главной целью проведенного учения стала отработка организации противодиверсионной обороны отряда кораблей и судов при стоянке на незащищенном рейде", - рассказали на флоте.

На борту большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" были выставлены вахтенные посты наблюдения за акваторией, установлены многоствольные гранатометы для уничтожения условных подводных диверсантов.

Также были организованы водолазные посты, где в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника.

В ходе учений североморцы отработали гранатометание и стрельбу по маломерным надводным целям из штатного стрелкового оружия. После проведения учений и завершения пополнения запасов от танкера корабли и суда арктической группировки сформировали походный ордер для совершения перехода по маршруту Северного морского пути в западном направлении.