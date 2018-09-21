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21.09.2018
ТАСС

Минобороны РФ ответило на вопросы о подлинности документов по делу малайзийского Boeing

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Хвостовая часть MH17
Источник: http://svpressa.ru/

Некоторые СМИ нашли якобы нестыковки в доказательствах, предоставленных на брифинге представителей военного ведомства 17 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское военное ведомство ответило на вопросы о подлинности формуляров, представленных в качестве доказательств причастности Украины к крушению малайзийского Boeing рейса МН17.

Ранее некоторые СМИ нашли якобы нестыковки в доказательствах, предоставленных на брифинге представителей военного ведомства 17 сентября в Москве.

"При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. При этом формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минобороны, в случае прихода в негодность эталонного формуляра ("подлинника") вместо него создавалась точная копия, которая называлась "восстановленный подлинник", с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием "восстановленный подлинник".

"Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись", - подчеркивается в сообщении.

Порядок разработки документации

По информации министерства, такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, в котором четко разъясняется, что "подлинник" и "восстановленный подлинник" - это документы, с которых делают копии.

"В них затем вносились конкретные номера двигателя к зенитным управляемым ракетам 9М38. Данные правила разработки и ведения технической документации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине", - отмечается в сообщении.

"Генеральная прокуратура РФ подтвердила передачу всех данных голландской стороне еще 17 сентября. Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", - подчеркивает военное ведомство.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
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