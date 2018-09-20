Летчики РФ и Индии выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание на совместных учениях

В первый день маневров задействовали 15 самолетов и вертолетов ВКС РФ, включая истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-26 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМШТ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские и индийские летчики выполнят пуски ракет и бомбометание на совместных учениях "Авиаиндра-2018" в Липецкой области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"В Липецком авиацентре в рамках российско-индийских летно-тактических учений "Авиаиндра-2018" приступили к практическим полетам совместными экипажами самолетов и вертолетов. В ходе полетов летчики истребительной, штурмовой и армейской авиации выполнят пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям на полигонах в Липецкой и Воронежской областях", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, экипаж транспортного самолета Ан-26 отработает посадки на укороченную взлетно-посадочную полосу. "Всего в первый день полетов задействовано 15 самолетов и вертолетов ВКС России, включая истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-26 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМШТ", - добавили в военном ведомстве.

Совместные российско-индийские летно-тактические учения "Авиаиндра-2018" проходят в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. В составе индийской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие. В учениях задействованы самолеты Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Ан-26, вертолеты Ми-8 Воздушно-космических сил, а также два авиационных полигона в Липецкой и Воронежской областях. Учения продлятся до 29 сентября.