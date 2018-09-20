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20.09.2018
ТАСС

Эксперт: привлечение МСБ к конверсии предприятий ОПК позволит снизить цены на продукцию

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Как отметил председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров, предприятия ОПК могут достичь конкурентоспособных цен за счет развития аутсорсинга

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров считает, что привлечение компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) к выпуску продукции в рамках конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволит снизить цены на гражданскую продукцию и повысить ее конкурентоспособность.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса к 2030 году до 50%.

"Хотелось бы, чтобы предприятия ОПК внимательно посмотрели, что можно передать МСБ для выполнения заказов без ущерба для секретности производства, здесь речь идет о народном хозяйстве. Сегодня в народное хозяйство достаточно непросто переходить предприятиям: получается неплохая продукция, но себестоимость довольно высокая, потому что они все производят сами. А когда предприятие все производит самостоятельно, с себестоимостью, ну, не всегда все в порядке. И только через кооперацию, через развитие аутсорсинга мы можем достичь конкурентоспособных цен, здесь как раз МСБ может подставить свое плечо", - сказал журналистам Майоров в кулуарах Форума оружейников России.

Форум оружейников России проходит в Ижевске с 18 по 19 сентября, его ключевыми темами являются развитие конкурентоспособности и диверсификация предприятий ОПК.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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