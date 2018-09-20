Подразделение РЭБ общевойсковой армии ЗВО получило на вооружение новейший комплекс "Борисоглебск-2"

ЦАМТО, 19 сентября. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение комплекс радиоразведки и подавления радиосетей связи "Борисоглебск-2".

Расчеты новейшего комплекса завершили переобучение на базе межвидового центра боевой подготовки и применения войск РЭБ в Тамбовской области. Военнослужащие провели проверку и подготовку техники к маршу в пункты постоянной дислокации комбинированным способом на удаление свыше 1000 км.

По прибытии расчеты новых комплексов будут включены в программу боевой подготовки для выполнения первых учебно-тренировочных задач.

В ходе подготовки и обучения на базе учебного центра военнослужащие отработали вопросы обслуживания техники, подъема по тревоге и перемещения в заданный район, развертывания станций в ручном и автоматическом режимах. Также было проведено более 100 тренировок по сбору и анализу разведывательной информации, операторы комплекса отработали задачи по обнаружению, подавлению радиосигналов и источников их излучения в дневное и ночное время суток.

Новейшие станции РЭБ подразделения общевойсковой армии ЗВО получили в начале текущего года. В настоящее время 100% командиров, операторов и механиков-водителей комплексов завершили переобучение.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" предназначен для постановки радиопомех и снижения эффективности ведения разведки, обеспечения защиты своих войск при наведении высокоточного управляемого ракетного оружия противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.