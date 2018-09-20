ЦАМТО, 19 сентября. Официальную российскую делегацию на выставке Africa Aerospace and Defense 2018 возглавляет директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт".

Международная конференция и выставка вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa Aerospace and Defense 2018 пройдет в период с 19 по 23 сентября в Претории (ЮАР) на авиабазе Waterkloof Centurion.

На российской экспозиции общей площадью в 470 кв. м разместятся стенды таких организаций, как АО "Рособоронэкспорт", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "Вертолеты России", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "НПК "Техмаш".

Иностранные специалисты и посетители российской экспозиции смогут ознакомиться с образцами продукции военного назначения, которые будут представлены в виде моделей, макетов и других рекламных материалов. Среди них: вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-226Т; самолеты МиГ-29М2, Ил-76МД-90А, Ил-112В; подводные лодки "Амур-950" и "Амур-1650", патрульный корабль проекта 22160; противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1"; боевой модуль "Бахча"; огнеметы "Шмель-М" и "Варна"; различные виды стрелкового оружия, боеприпасов и выстрелов.

В рамках деловой программы выставки запланированы встречи и переговоры с представителями других стран по вопросам текущих и перспективных проектов.

Africa Aerospace and Defense проводится с 1992 года и является самой крупной на африканском континенте выставкой сухопутной, морской и авиационно-космической техники. Основные тематические разделы – техника и технологии, связанные с оборонной и аэрокосмической тематикой (военной и гражданской), военная и гражданская авиация, вооружение и средства для обороны, все необходимое для ВВС, авиации и космической отрасли, средства наземного обеспечения ВВС и авиации.

Организаторы мероприятия – Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР, Южноафриканская ассоциация аэрокосмической, морской и оборонной промышленности (AMD), Корпорация по вооружению Южной Африки (ARMSCOR) и ассоциация коммерческой авиации Южной Африки (CAASA).

По предварительной информации, в 2018 году планируется участие в выставке более 300 иностранных компаний из 31 страны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.