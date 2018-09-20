Официальную российскую делегацию на выставке Africa Aerospace and Defense 2018 возглавляет директор ФСВТС Дмитрий Шугаев
ЦАМТО, 19 сентября. Официальную российскую делегацию на выставке Africa Aerospace and Defense 2018 возглавляет директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт".
Международная конференция и выставка вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa Aerospace and Defense 2018 пройдет в период с 19 по 23 сентября в Претории (ЮАР) на авиабазе Waterkloof Centurion.
На российской экспозиции общей площадью в 470 кв. м разместятся стенды таких организаций, как АО "Рособоронэкспорт", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "Вертолеты России", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "НПК "Техмаш".
Иностранные специалисты и посетители российской экспозиции смогут ознакомиться с образцами продукции военного назначения, которые будут представлены в виде моделей, макетов и других рекламных материалов. Среди них: вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-226Т; самолеты МиГ-29М2, Ил-76МД-90А, Ил-112В; подводные лодки "Амур-950" и "Амур-1650", патрульный корабль проекта 22160; противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1"; боевой модуль "Бахча"; огнеметы "Шмель-М" и "Варна"; различные виды стрелкового оружия, боеприпасов и выстрелов.
В рамках деловой программы выставки запланированы встречи и переговоры с представителями других стран по вопросам текущих и перспективных проектов.
Africa Aerospace and Defense проводится с 1992 года и является самой крупной на африканском континенте выставкой сухопутной, морской и авиационно-космической техники. Основные тематические разделы – техника и технологии, связанные с оборонной и аэрокосмической тематикой (военной и гражданской), военная и гражданская авиация, вооружение и средства для обороны, все необходимое для ВВС, авиации и космической отрасли, средства наземного обеспечения ВВС и авиации.
Организаторы мероприятия – Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР, Южноафриканская ассоциация аэрокосмической, морской и оборонной промышленности (AMD), Корпорация по вооружению Южной Африки (ARMSCOR) и ассоциация коммерческой авиации Южной Африки (CAASA).
По предварительной информации, в 2018 году планируется участие в выставке более 300 иностранных компаний из 31 страны.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.
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