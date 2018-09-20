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20.09.2018
Интерфакс-АВН

Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ

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Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море
Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена для ВМФ в Санкт-Петербурге в четверг, 20 сентября, подтвердил в среду представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что в торжественной церемонии спуска на воду первой серийной дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" (проекта 677, тип "Лада") на предприятии "Адмиралтейские верфи" примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенной Судостроительной Корпорации, администрации Санкт-Петербурга и Кронштадта, руководство ВУНЦ ВМФ, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал И.Дыгало.

Он уточнил, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (проекта 677 "Лада"), спроектирована центральным конструкторским бюро "Рубин" и построенная на предприятии "Адмиралтейские верфи" оснащена комплексом высокоточного оружия.

Сообщается, что после достроечных работ у набережной предприятия "Адмиралтейские верфи" приступит к испытаниям.

"Подводные лодки проекта 677 "Лада" обладают противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения. В настоящее время на стапелях предприятия находится третья подводная лодка проекта 677 ("Лада") "Великие Луки". Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте", - сказал И.Дыгало.

19.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
СФ
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3 комментария
№1
20.09.2018 05:27
Сюрприз,я уже забыл про них,срок спуска все переносили.
0
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№2
20.09.2018 10:09
Про главное , как водится , ни слова - как там с ВНЭУ ?
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№3
20.09.2018 10:31
Цитата, sivuch1239 сообщ. №2
как водится , ни слова - как там с ВНЭУ ?
Написано же - дизель-электрическая - т.е. без...

С ВНЭУ обычно называются НАПЛ.
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