Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена для ВМФ в Санкт-Петербурге в четверг, 20 сентября, подтвердил в среду представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что в торжественной церемонии спуска на воду первой серийной дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" (проекта 677, тип "Лада") на предприятии "Адмиралтейские верфи" примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенной Судостроительной Корпорации, администрации Санкт-Петербурга и Кронштадта, руководство ВУНЦ ВМФ, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал И.Дыгало.

Он уточнил, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (проекта 677 "Лада"), спроектирована центральным конструкторским бюро "Рубин" и построенная на предприятии "Адмиралтейские верфи" оснащена комплексом высокоточного оружия.

Сообщается, что после достроечных работ у набережной предприятия "Адмиралтейские верфи" приступит к испытаниям.

"Подводные лодки проекта 677 "Лада" обладают противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения. В настоящее время на стапелях предприятия находится третья подводная лодка проекта 677 ("Лада") "Великие Луки". Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте", - сказал И.Дыгало.