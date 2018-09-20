Северная Корея согласилась на демонтаж ядерного реактора - заявление межкорейского саммита
Ким Чен Ын осматривает ядерный заряд.
Источник: Национальное телевидение КНДР
Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.
"Север заявил о намерении полностью демонтировать ядерный объект в Йонбене в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США", - говорится в документе.
Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.
19.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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