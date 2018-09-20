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20.09.2018
ТАСС

Минобороны РФ потратит на строительство железных дорог на Восточном больше 327 млн рублей

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Заявки на участие в закрытом аукционе будут принимать до 9 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительная компания Минобороны РФ ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" потратит больше 327 млн рублей на строительство железных дорог в ходе работ на первой очереди космодрома Восточный. Об этом сообщается в документации на сайте госзакупок.

"Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление № 6"... извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: "Космодром "Восточный". Строительство железных дорог космодрома (1-я очередь) II этап", - говорится в документации.

Начальная цена контракта обозначена в 327,6 млн рублей. Началом работ указывается день заключения контракта, на работы отводится 260 календарных дней. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября.

Размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет почти 3,3 млн рублей. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 50% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет около 163,8 млн рублей.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
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