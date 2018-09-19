Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20

Глава Минобороны РФ заявил, что израильские истребители нанесли удары без предупреждения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС в Сирии, из-за которых погибли российские военнослужащие.

"Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги", - сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

Министр обороны РФ заявил, что израильские самолеты F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.

"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар", - заявил Шойгу на коллегии ведомства. Он отметил, что истребители ВВС Израиля нанесли удары без предупреждения.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что российский самолет Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".

Шойгу добавил, что Ил-20 перед крушением выполнял разведывательные задачи в идлибской зоне деэскалации.

"В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля - четыре самолета F-16 - и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", - сказал он на коллегии ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, заявив во время беседы, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. Он также указал, что трагедия произошла в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил, которые не отвечают духу двустороннего партнерства, подчеркнув, что в этой связи российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.