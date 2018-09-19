Войти
19.09.2018
ТАСС

Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20

318
0
+1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Минобороны РФ заявил, что израильские истребители нанесли удары без предупреждения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС в Сирии, из-за которых погибли российские военнослужащие.

"Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги", - сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

Министр обороны РФ заявил, что израильские самолеты F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.

"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар", - заявил Шойгу на коллегии ведомства. Он отметил, что истребители ВВС Израиля нанесли удары без предупреждения.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что российский самолет Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".

Шойгу добавил, что Ил-20 перед крушением выполнял разведывательные задачи в идлибской зоне деэскалации. 

"В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля - четыре самолета F-16 - и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", - сказал он на коллегии ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, заявив во время беседы, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. Он также указал, что трагедия произошла в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил, которые не отвечают духу двустороннего партнерства, подчеркнув, что в этой связи российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-16
С-200
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.09.2018
Обломки в море: Ил-20 собирают по частям
19.09.2018
Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль
19.09.2018
Эксперт объяснил, как Израилю удалось подставить Ил-20 под удар ПВО Сирии
16.05.2018
Война куполов и панцирей
23.04.2018
Русский "Панцирь" не пропустил "умные ракеты" Трампа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:28
  • 4
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
  • 19.09 07:23
  • 45
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 19.09 07:21
  • 1
Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль
  • 19.09 07:06
  • 4
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 19.09 06:29
  • 1
Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20
  • 19.09 06:19
  • 2
SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии
  • 19.09 05:29
  • 11
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 19.09 05:20
  • 1
США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах
  • 19.09 05:17
  • 1
ВВС Перу получили первый отремонтированный Су-25
  • 19.09 05:12
  • 10
Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке
  • 19.09 05:10
  • 7465
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 04:55
  • 6
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 19.09 04:33
  • 10
"Сухому" заложили разворот над Атлантикой
  • 19.09 04:28
  • 1
Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"
  • 19.09 02:53
  • 1
Минобороны РФ закупит 18 стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С"