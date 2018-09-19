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19.09.2018
ЦАМТО

ВМС Австралии примут на вооружение второй эсминец класса "Хобарт" в октябре

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DDGH 39 Hobart
Введенный в строй ВМС Австралии головной эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD). Сидней, 23.09.2017.
Источник: australianaviation.com.au

ЦАМТО, 18 сентября. Как заявил министр обороны Австралии Кристофер Пайн, второй из трех заказанных для ВМС Австралии эскадренных миноносцев ПВО класса "Хобарт" будет принят на вооружение 27 октября.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, данное заявление министр сделал при прибытии 10 сентября построенного ADW Alliance эсминца (41) "Брисбен" в порт приписки Гарден Айленд (Сидней).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эсминца F-100 испанской компании Navantia.

Строительство головного эскадренного эсминца, "Хобарт", началась в 2010 год. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года. Закладка киля "Брисбен" состоялась 3 февраля 2014 года, церемония спуска на воду прошла в декабре 2016 года. Заключительные ходовые испытания эсминца были успешно завершены в апреле этого года. Корабль был передан ВМС Австралии 27 июля на военной верфи Осборн в Аделаиде.

Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду. Передача его заказчику запланирована на декабрь 2019 года.

Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта. Новые корабли заменят фрегаты класса "Аделаида" ("Оливер Хазард Перри"). На текущий момент на вооружении остается два корабля этого типа.

18.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
Испания
Компании
Navantia
Raytheon
Проекты
Oliver Hazard Perry
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