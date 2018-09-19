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19.09.2018
ЦАМТО

BAE Systems приступает к работам по обслуживанию и ремонту в середине срока эксплуатации фрегата Anzac ВМС Австралии

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Фрегат HMAS Perth
Фрегат HMAS Perth класса Anzac.
Источник: www.aspistrategist.org.au

ЦАМТО, 18 сентября. Компания BAE Systems Australia объявила о прибытии на верфь в Хендерсоне третьего фрегата Anzac класса ANZAC (немецкий проект Meko А-200) ВМС Австралии для проведения обслуживания и ремонта в середине срока эксплуатации (Mid Life Capability Assurance Program – AMCAP).

Согласно пресс-релизу компании, сроки эксплуатации имеющихся фрегатов класса ANZAC будут продлены до того момента, пока они не будут заменены новыми фрегатами по проекту Hunter, тендер на строительство которых проводится в настоящее время.

На текущий момент верфь BAE Systems в Хендерсоне проводит обслуживание и ремонт фрегатов Perth и Arunta класса ANZAC. С прибытием фрегата Anzac одновременно три боевых корабля будут находиться в ремонте на данной верфи (это первый такой случай в истории судостроительного предприятия).

Фрегат Anzac в итоге станет вторым кораблем, который получит полный комплекс обновления в середине срока эксплуатации, включающий модернизацию систем вентиляции, установку новых канализационных систем, усовершенствование дизельных двигателей для повышения мощности и эффективности, замену имеющейся РЛС компании CEA Technologies, полную замену комплекта системы связи на корабле.

Первым модификацию и ремонт пройдет фрегат Arunta, который будет спущен на воду к концу этого года (на модификацию и ремонт в сухом доке отведено 12 месяцев). Затем фрегат Arunta пройдет морские испытания перед запланированной передачей флоту в 2019 году. Оставшиеся семь кораблей будут возвращены в состав ВМС Австралии поэтапно в период до 2023 года.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Компании
BAE Systems
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