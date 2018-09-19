Министр обороны Индии заявила о "прозрачности" сделки по закупке 36 истребителей "Рафаль"
ЦАМТО, 18 сентября. Переговоры по закупке 126 истребителей "Рафаль" велись представителями правительства Объединенного прогрессивного альянса (UPA) через государственную компанию HAL.
При этом компания HAL, как выяснилось в ходе переговоров, не имела достаточных технологических компетенций для получения лицензии французской компании Dassault Aviation на производства самолетов "Рафаль" в Индии. Об этом сообщила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.
По информации Press Trust of India, Н.Ситхараман также заявила, что после нескольких раундов переговоров с HAL компания Dassault Aviation аргументированно доказала, что стоимость самолетов "Рафаль" значительно возрастет, если они будут произведены в Индии. При этом Военно-воздушные силы Индии требовали от HAL получения гарантии от компании Dassault на качество самолетов, производимых индийской компанией. Dassault, со своей стороны, не смогла продвинуться в переговорах с HAL по предоставлению такой гарантии, и в итоге было принято решение закупить ограниченную партию из 36 французских истребителей.
Индийский министр напомнила, что вариант "Рафаля" "в индийской конфигурации" в рамках заключенного контракта на 36 маши намного превосходит те требования, которые были предъявлены ВВС Индии в рамках тендера по программе MMRCA на поставку 126 самолетов "Рафаль". Кроме того, новому правительству удалось на 9% снизить стоимость самолетов.
Напомним, что в 2016 году правительство премьер-министра Нарендры Моди заключило межправительственное соглашение с Францией на покупку 36 самолетов "Рафаль" стоимостью 580 млрд. рупий (свыше 8 млрд. долл.).
Законодатели национального конгресса обвинили новое правительство в коррупции при заключении контракта, заявив, что 36 самолетов "Рафаль" были закуплены по стоимости 16,7 млрд. рупий за единицу против стоимости в 5,26 млрд. рупий за самолет, согласованной правительством UPA.
По словам Н.Ситхараман, 5,26 млрд. рупий стоит самолет без "начинки" (без учета авионики, вооружения и других связанных технологий, которые делают его полноценной боевой машиной). Министр также подчеркнула, что контракт был подписан без каких-либо посредников.
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