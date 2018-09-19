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19.09.2018
ЦАМТО

Министр обороны Индии заявила о "прозрачности" сделки по закупке 36 истребителей "Рафаль"

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Истребители Су-30МКИ и Rafale
Истребители Су-30МКИ ВВС Индии и Rafale ВВС Франции.
Источник: Facebook

ЦАМТО, 18 сентября. Переговоры по закупке 126 истребителей "Рафаль" велись представителями правительства Объединенного прогрессивного альянса (UPA) через государственную компанию HAL.

При этом компания HAL, как выяснилось в ходе переговоров, не имела достаточных технологических компетенций для получения лицензии французской компании Dassault Aviation на производства самолетов "Рафаль" в Индии. Об этом сообщила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

По информации Press Trust of India, Н.Ситхараман также заявила, что после нескольких раундов переговоров с HAL компания Dassault Aviation аргументированно доказала, что стоимость самолетов "Рафаль" значительно возрастет, если они будут произведены в Индии. При этом Военно-воздушные силы Индии требовали от HAL получения гарантии от компании Dassault на качество самолетов, производимых индийской компанией. Dassault, со своей стороны, не смогла продвинуться в переговорах с HAL по предоставлению такой гарантии, и в итоге было принято решение закупить ограниченную партию из 36 французских истребителей.

Индийский министр напомнила, что вариант "Рафаля" "в индийской конфигурации" в рамках заключенного контракта на 36 маши намного превосходит те требования, которые были предъявлены ВВС Индии в рамках тендера по программе MMRCA на поставку 126 самолетов "Рафаль". Кроме того, новому правительству удалось на 9% снизить стоимость самолетов.

Напомним, что в 2016 году правительство премьер-министра Нарендры Моди заключило межправительственное соглашение с Францией на покупку 36 самолетов "Рафаль" стоимостью 580 млрд. рупий (свыше 8 млрд. долл.).

Законодатели национального конгресса обвинили новое правительство в коррупции при заключении контракта, заявив, что 36 самолетов "Рафаль" были закуплены по стоимости 16,7 млрд. рупий за единицу против стоимости в 5,26 млрд. рупий за самолет, согласованной правительством UPA.

По словам Н.Ситхараман, 5,26 млрд. рупий стоит самолет без "начинки" (без учета авионики, вооружения и других связанных технологий, которые делают его полноценной боевой машиной). Министр также подчеркнула, что контракт был подписан без каких-либо посредников.

18.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
HAL
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