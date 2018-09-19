Около тысячи студентов и школьников прошли летнюю практику в филиале ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина"

Участники во время брифинга для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018.

ЦАМТО, 18 сентября. Ежегодно филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" предоставляет возможность студентам и учащимся пройти стажировку, технологическую, производственную и преддипломную практику.

Как сообщили в пресс-службе Компании "Сухой", в этом году около 500 студентов подкрепили теоретические знания реальным опытом работы на ведущем авиационном заводе страны. Большая часть студентов-практикантов – это учащиеся 2-5 курсов Комсомольского-на-Амуре государственного университета (КнАГУ). Практикантами стали также 8 студентов иногородних вузов (2-6 курса), 262 студента Губернаторского авиастроительного колледжа, 10 учащихся из других профессиональных учебных заведений Комсомольска-на-Амуре: Лесопромышленный техникум, Судомеханический техникум, Колледж информационных технологий, Строительный техникум.

Практику они проходили во всех подразделениях завода: отделах главного технолога, главного конструктора, главного механика, цехах механообрабатывающего, агрегатно-сборочного производства, на летно-испытательной станции и в других подразделениях.

Специальности и направления подготовки самые разные: самолето- и вертолетостроение, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность автоматизированных систем, информационные системы и технологии, материаловедение и технологии новых материалов, машиностроение, металлургия, метрология и стандартизация, прикладная информатика и математика, химическая технология, электроника и наноэлектроника, электроэнергетика и электротехника, юриспруденция.

Студенты Губернаторского авиастроительного колледжа, обучающиеся по специальностям "Компьютерные системы и комплексы", "Технология машиностроения", "Производство летательных аппаратов", "Техническая эксплуатация электрооборудования", прошли практику в цехах предприятия. Это – будущие станочники, слесари-сборщики авиационной техники, электромонтеры, сварщики.

В период летних каникул азы самолетостроения постигали и школьники. Программу летнего трудоустройства для детей сотрудников предприятия филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" совместно с Центром занятости населения Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района реализует уже несколько лет. Для многих школьников летняя практика становится первой ступенькой на пути получения профессии авиастроителя.

Этим летом на завод были трудоустроены 483 подростка 14-17 лет. Среди трудоустроенных на завод школьников были учащиеся Малого авиационного факультета и воспитанники подшефного Детского дома №34.

Им поручали выполнять работы, не требующие специальной подготовки и высокой квалификации, с допустимым классом условий труда. При трудоустройстве для ребят был проведен вводный инструктаж по технике безопасности. За каждым из них были закреплены опытные наставники, которые помогали ребятам узнавать все тонкости производства и получать необходимые знания и навыки.

Помимо непосредственного знакомства со спецификой профессий, по которым школьники выполняли работы – диспетчер, распределитель работ, оператор ПЭВМ и др., их знакомили с историей предприятия и производственным циклом изготовления авиационной техники. Для них были организованы познавательные экскурсии по заводу и в Экспоцентр КнААЗ.

За свою работу школьники получили достойное материальное вознаграждение – зарплату и премию от завода, плюс доплату из фонда ЦЗН.

Работу с молодежью в "Сухом" считают особенно важной в условиях решения задач инновационного развития. В компании действует система привлечения, закрепления и профессионального развития молодых специалистов. Проводятся научно-практические конференции, развивается взаимодействие с партнерами-смежниками, обучаются специалисты среднего звена управления в рамках производственной деятельности, организуются конкурсы "Лучший молодой менеджер холдинга" и "Лучший по специальности".

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".